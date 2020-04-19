انتهاء صرف معاش أبريل لـ 14 ألفا و895 مستفيدا من كرامة بالغربية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتهاء صرف معاشات شهر أبريل لمستفيدي كرامة ، موضحا أنه تم الصرف اليوم الأحد ل 14,895 مستحق بمدن ومراكز المحافظة.





وأوضح محافظ الغربية، أنه تم توفير 177 منفذ لصرف المعاشات ، تضم 19 مدرسة الي جانب 158 مكتب بريد بمدن ومراكز المحافظة، حيث من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل يومي الثلاثاء والأربعاء (21 ، 22) من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثالثة مساء .



