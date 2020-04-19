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محافظات

انتهاء صرف معاش أبريل لـ 14 ألفا و895 مستفيدا من كرامة بالغربية

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:43 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتهاء صرف معاشات شهر أبريل لمستفيدي كرامة ، موضحا أنه تم الصرف اليوم الأحد ل 14,895 مستحق بمدن ومراكز المحافظة. 

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم توفير 177 منفذ لصرف المعاشات ، تضم 19 مدرسة الي جانب 158 مكتب بريد بمدن ومراكز المحافظة، حيث من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل يومي الثلاثاء والأربعاء (21 ، 22) من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثالثة مساء .

أشار المحافظ، الي اتباع كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عملية الصرف وتوفير خيام ومقاعد علي مسافات متباعدة، الي جانب التعقيم والتطهير المستمر لكافة المنافذ بهدف منع الزحام والحد من التجمعات، وتفاديًا لانتشار الفيروس .
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