أوروبا تتحول إلى أكبر بؤرة لفيروس كورونا في العالم .. تقرير

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا التاجي المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 160،000 حالة اليوم، مع الإعلان عن أكثر من مليوني حالة إصابة في جميع أنحاء العالم.





ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فإنه تم تسجيل نحو 2334130 حالة إصابة بالفيروس القاتل في 193 دولة منذ ظهور الوباء لأول مرة بالصين في ديسمبر الماضي، موضحة أنه من بين هؤلاء المرضى ، تعافى ما لا يقل عن 518.900 وتوفي ما مجموعه 160.685.





وأشارت الصحيفة إلى أنه توفي أكثر من 100000 من إجمالي المتوفيين بالفيروس في أوروبا وحدها ، وفقًا لإحصاء مروع أعدته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





ويعتقد أن هذه الأرقام ، المستمدة من منظمة الصحة العالمية والسلطات الوطنية ، تعكس جزءًا صغيرًا فقط من العدد الحقيقي للعدوى حيث أن معظم الدول تختبر فقط تلك التي تعاني من أعراض شديدة.





وفي الولايات المتحدة ، التي تعد الآن الدولة الأكثر تضررا ، ارتفع عدد القتلى إلى 39115 حالة، مع تسجيل 741.866 إصابة ، بزيادة 28.486 عن اليوم السابق.





وتعتبر إيطاليا هي ثاني أكثر البلدان تضررًا ، حيث تم الإبلاغ عن 23227 حالة وفاة و 175.925 حالة إصابة مؤكدة، لكنها سجلت أمس أدنى زيادة يومية في وفيات فيروسات التاجية منذ 12 أبريل، مع تأكيد وفاة 482 بسبب الفيروس.





كما انخفض عدد الحالات الجديدة المسجلة في إيطاليا بارتفاع قدره 3،491 ، ليصل المجموع إلى 175،925 إصابة، وانخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة بنسبة 79 إلى 2733 حالة، وما يقرب من نصف هذا العدد في لومباردي ، مركز تفشي المرض في البلاد.





وسجلت إسبانيا نحو 20453 حالة وفاة و 195944 إصابة مؤكدة ، كما أبلغت فرنسا عن 19323 حالة وفاة و 151793 حالة إصابة.





وتعتبر المملكة المتحدة هي خامس أكثر الدول تضررا ، مع الإعلان عن 596 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا اليوم في أدنى ارتفاع يومي بالبلاد لمدة أسبوعين.





وتشير الأرقام الجديدة إلى أن عدد القتلى يصل إلى 16060 ، بينما قفز عدد حالات الاصابة بـ5،850 ليصل الاجمالي إلى 120،067 حالة، وفي الصين ، تم الإعلان عن 4631 حالة وفاة وسط 82735 حالة إصابة بالفيروس.