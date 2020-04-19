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محافظات

بسبب كورونا.. رعب في قرية بلمشط بالمنوفية بعد إصابة أسرة كاملة

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:07 م
اسعاف - ارشفية
اسعاف - ارشفية
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محمد امين
سيطرت حالة من الرعب والفزع علي أهالي قرية بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وجرى إغلاق النوافذ وخلت الشوارع من المارة وملأ السكون جنبات القرية التي لم تتخيل يوما أن يقدر لها هذا المصير من الخوف والفزع من فيروس كورونا المستجد.

القصة بدأت عندما ثبتت إيجابية حالة مصابة بكورونا لرب أسرة بالقرية، وبالكشف على زوجته وأبنائه الثلاث تبين انتقال العدوى إليهم ومن هنا شاع القلق بجميع أرجاء القرية التي تحصنت بالمنازل واختفت أنفاسها خلف الجدران العازلة.

واتجه بعض أبناء القرية للتصدي للفيروس القاتل الذي أرهب قريتهم ونشر الفزع فيها فقرروا القيام بتعقيم القرية كل يوم مرتين وقاموا بتطهير وتعقيم جميع مداخل القرية.

وقال أحمد. ك أحد أبناء القرية لـ"صدى البلد" إن قرية بلمشط تعاملت مع الأزمة علي أساس أنها طارئة وستمر، لكن الوضع تغير والأمور انقلبت رأسا على عقب وأصبحت القرية تعيش كابوسا مفزعا يتمنى الجميع انتهائه.

وأضاف أن الأهالي أصبحوا يتعاملون مع الأمر بجدية شديدة حيث أجبر الأهالي أبناءهم علي الجلوس في المنازل لتصبح الشوارع خالية تماما بينما امتلأت المنازل بالخوف والهلع من المصير المجهول الذي ينتظر القرية.
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