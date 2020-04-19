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عصام بحيري: صرحنا بإنتاج الكمامات ومستلزمات الوقاية بسبب تداعيات كورونا.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:48 م
عصام بحيرى
عصام بحيرى
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إبراهيم القادري
قال المهندس عصام بحيرى رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مشروعات المناطق الحرة تستهدف التصدير الي خارج البلاد وبناء علي ذلك قمنا با اصدار قرارين للتماشى مع الأوضاع بسبب ازمة كورونا.

واضاف عصام بحيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى، أن المنطقة قامت بالسماح الي المشروعات بتصدير 50 % من منتجاتها الي داخل البلاد وهذا لم يحدث قبل ذلك لان المناطق الحرة قائما علي التقدير الي خارج البلاد.

واوضح عصام بحيرى، أن هذا القرار له بعدين الأول هو دعم المشروعات الصناعية في المناطق الحرة لان المناطق الحرة تحتوى علي 194 الف عامل في المشروعات العاملة في المناطق الحرة .

وتابع : أن البعد الثاني هو تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل توقف ظل توقف حركة التجارة العالمية.

واكمل: أننا قمنا باصدار قرار آخر وهو التصريح للمشروعات الصناعية في المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومستلزمات الوقاية بسبب ظروف فيروس كورونا  .
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