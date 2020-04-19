وفاء عامر تشعل السوشيال ميديا بمقلب جديد في نجلها عمر.. شاهد





وظهر وفاء عامر وهي تقوم بعمل مقلب في نجلها عمر بإسقاط في حمامة السباحة داخل منزلها خلال قضاء فترة الحجر الصحي بالمنزل.





وعلقت وفاء عامر على الفيديو قائلة "خلتهم يرموا عمر في حمام السباحة في عز البرد من عمل يعمل ولو بعد حين".





وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".





وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.





فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.