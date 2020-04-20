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مرأة

احذر.. تبادل الأموال يعرضك للإصابة بـ فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:00 ص
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين
على الرغم من عدم وجود دراسة محددة حول إمكانية نقل فيروس كورونا عن طريق النقود التي تنشر عدوى الفيروس التاجي، فقد جمع الخبراء بيانات من دراسات أخرى ، التي تدعم التأكيد على أن الفيروس التاجي يمكنه بالفعل البقاء على الأسطح  لعدة أيام.


وفقا لدراسة نشرها موقع بولد سكاى الهندى أن الفيروس الذي ينتقل عبر القطيرات، يمكن أن ينتقل حتى من الأسطح المجففة إلى البشر وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ويمكن لـفيروس كورونا البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى أربع ساعات على النحاس وحتى 24 ساعة على الورق المقوى. ويمكن أن تعيش على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة ستة أيام على الأقل.


"عندما ينخفض ​​حمل الفيروس، فهذا يعني أن قدرته على التسبب في العدوى تنخفض أيضًا. ولكن نظرًا لأنه يبقى على الأسطح  يجب على الأفراد غسل أيديهم كثيرًا بالصابون والماء عند التعامل مع النقود وعدم لمس وجوههم فيعد غسل اليدين هو المفتاح للحفاظ على سلامتك" .


يؤكد خبراء الصحة أنه يجب على الجميع توخي الحذر أثناء التعامل مع العملات المعدنية من الملاحظات ويمكن للفيروس البقاء عليها لفترة أطول من الأوراق النقدية يجب على الأشخاص الذين يتعاملون مع النقود بشكل متكرر ، مثل أصحاب المتاجر وموظفي مضخة البنزين، استخدام القفازات والمطهرات الكحولية  لكن من الأهمية أيضًا عدم لمس الوجه.


قال المتحدث باسم منظمة لمنظمة الصحة العالمية أن المال يتغير بشكل متكرر ويمكننا التقاط جميع أنواع البكتيريا والفيروسات وأشياء من هذا القبيل ونصح الأفراد بغسل أيديهم بعد التعامل مع الأوراق النقدية وتجنب لمس وجوههم.
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