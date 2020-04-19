التنمية المحلية: وقف جميع وسائل النقل العام داخل المحافظات والمدن.. فيديو

أكد اللواء خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم منع التجمعات يوم شم النسيم والتأكيد على غلق المولات والأماكن التجارية والحدائق والشواطئ.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه أيضا سيتم إيقاف أتوبيسات الرحلات المتنقلة بين المحافظات وإيقاف جميع وسائل النقل العام داخل المحافظات المدن.





وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن سيكون هناك تنسيق بين الوزارة والاجهزة التنفيذية بالمحافظات والحركة وخاصة حركة المرور على الكورنيش والمدن الساحلية لمنع تكدس المواطنين مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المخالفين.





وأشار اللواء خالد قاسم إلى أنه سيتم تحرير مخالفة حتى لو شخص بمفرده مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام.



