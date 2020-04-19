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اقتصاد

ألمانيا تعلن حاجتها لـ 12 مليار قناع لتمكين جميع مواطنيها من العمل والتسوق

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:00 م
وكالات
قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية: "إذا أردنا تمكين الجميع في ألمانيا من العمل والتسوق وركوب وسائل النقل، سنكون بحاجة إلى ما يتراوح بين 8 و12 مليار قناع سنويا".


وأضاف ألتماير: "هدفنا هو أن نكون قادرين على إنتاج ملايين من أقنعة الجراحة وأقنعة حماية الفم "كمامات" بألمانيا في النصف الثاني من الصيف".


وتابع ألتماير قائلا: "إذا أنتجنا جزءا كبيرا من ذلك في ألمانيا، سنكون قد حققنا الكثير".


يشار إلى أنه تم وضع معيار إنتاج الكمامات في وزارة الاقتصاد، إلا أنه لا يزال المرء بعيدا عن تحقيق إنتاج يقدر بمليارات.

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