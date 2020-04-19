ألمانيا تعلن حاجتها لـ 12 مليار قناع لتمكين جميع مواطنيها من العمل والتسوق

قال، بيتر ألتماير، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية: "إذا أردنا تمكين الجميع فيمن العمل والتسوق وركوب وسائل النقل، سنكون بحاجة إلى ما يتراوح بين 8 و12 مليار قناع سنويا".

وأضاف ألتماير: "هدفنا هو أن نكون قادرين على إنتاج ملايين من أقنعة الجراحة وأقنعة حماية الفم "كمامات" بألمانيا في النصف الثاني من الصيف".

وتابع ألتماير قائلا: "إذا أنتجنا جزءا كبيرا من ذلك في ألمانيا، سنكون قد حققنا الكثير".



