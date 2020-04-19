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تنبؤات بحدوث ظواهر مناخية خطيرة الأعوام القادمة.. تفاصيل

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت الدكتورة منال متولي، خبيرة في مجال الطاقة، إنه يجب على المواطنين فهم ومعرفة خطورة التغيرات المناخية وحدوث ظواهر خطيرة التي ستحدث في الأعوام القادمة.

وأضافت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن ما حدث هو أن معدلات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو فاقت المعدلات العالمية بسبب احتراق الغابات في الأمازون وجنوب فرنسا وأستراليا واليونان، مشيرة إلى أن الأشجار التي احترقت تمثل المخزون الأصلي للأكسجين على مستوى العالم.

وأوضحت أن غاز ثاني أكسيد الكربون يجب أن يكون بمعدل 250 جزء في المليون، وبعد احتراق الغابات أصبح 407 أجزاء في المليون، فضلًا عن ذوبان تريليون طن من الثلوج في الطب الشمالي والجنوبي، والتي خرج منها بعض من الغازات التي ساهمت في ارتفاع درجة الأرض.

https://www.youtube.com/watch?v=LtwefxzIs_M

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