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لماذا حلف متحدث الأوقاف: أقسم بالله الوزير يتمنى فتح المساجد اليوم قبل الغد

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الاوقاف، أن كل فكرة يقترحها المواطنون ترحب بها الوزارة، لكن لابد من دراسة الامر حتى يتم تطبيق القرار الصحيح.


وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أننا نراعي الظرف الذي تمر به الدولة ونقيم الوضع الحالي لاتخاذ أي قرار.


وأردف الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف: «أقسم بالله كل الوزارة وعلى رأسهم وزير الأوقاف يتمنون فتح المساجد اليوم قبل الغد».


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافى.


وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.
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