إعدام 70 كيلو شيكولاتة منتهية الصلاحية بحي غرب المنصورة .. صور

تمكنت رئاسة حى غرب المنصورة اليوم من ضبط سيارة محملة بمنتج شيكولاته منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وجاهزة للتوزيع بالأسواق.





جاء ذلك خلال الحملة التى قادها الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب المنصورة والفريق المعاون من ادارة البيئة ، وبالاشتراك مع مديرية الصحة والتموين وقامت الحملة باعدم مايقرب من ٧٠ كيلو من عبوات منتج الشيكولاته بمعرفة مديرية الصحة.





وتأتي الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية وتوجيهات محمد امين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة ، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية بالاشتراك مع الصحة ، والطب البيطرى ، والتموين ، للمرور والمتابعة على المعروض من السلاع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.





من جانبه اكد رئيس حى غرب المنصورة على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم والمنافذ استعدادا لشهر رمضان وخلال شهر رمضان ، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار ، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.



