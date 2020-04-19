رعب في كفر جعفر بالغربية بسبب كورونا.. تفاصيل عزل 12 ألف أسرة في القرية ..صور

شهدت قرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية حالة من الخوف مع التزام الآلاف من الأسر وعائلات وممثلي كبار المشايخ بتطبيق العزل الصحي المنزلي على مستوى ٨٠٠ منزل يسكنه قرابة ١٢ ألف مواطن إثر شيوع حالات الإصابة بالوباء الكورونا المستجد القاتل حيث بلغ أعداد الإصابات الإيجابية نحو ١٢ حالة بينهم ٣ أطفال، وتم نقلهم إلى العزل الصحي بمستشفي كفرالزيات العام.





فحص ٣٤٥ من المخالطين

ورصد "صدى البلد" حالة من القلق والذعر الشديدين بسبب تفشي الوباء اللعين خلال ٥ أيام الماضية حيث رصدت غرفة العمليات والطوارئ بديوان محافظة بـ طنطا بورود إخطارات رسمية بنقل ٧ حالات مصابة بعدوى وباء الكورونا اللعين فضلا عن تخصيص ٥ سيارات إسعاف لنقل المصابين فضلا عن فحص ٣٤٥ من المخالطين للحالات المصابة للتأكد من إصابتهم من عدمه.





الحاجة سناء

"الحمد لله ربنا فضله عظيم وربنا يرفع عنا شر البلاء والغمة، نبأ إصابة أكثر من ١٢ شخص بفيروس كورونا القاتل أرعب قلوب وصدور كافة الأسر وعائلات القرية"، بتلك الكلمات عبرت سيدة عجوز في العقد السادس من عمرها وتدعى الحاجة سناء الأشقر من سيدات القرية وهي تبكي والدموع في عيناها وتردد عبارة "يارب اشفي مرضي العالم من وباء كوفيد ١٩ اللعين ويرفع شر البلاء ويحمي مصر ام الدنيا".





كما ناشدت بقولها "نشكر رئيس الجمهورية ووزارة الصحة علي جهودها في نشر الأطباء بشوارع القرية وكلنا ستلتزم بالعزل المنزلي حفاظا على ارواحنا"





12 حالة إيجابية

في ذات السياق أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بضرورة التنسيق مع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة للبدء فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والعزل المنزلي لأهالي ومواطني قرية كفر جعفر بمركز بسيون عقب ظهور 12 حالة إيجابية من أبناء القرية بعدوى وباء "كورونا المستجد".





العزل المنزلي

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الدفع بسيارات محملة بـ المطهرات والمواد الكحولية للبدء فى تطهير جميع مداخل ومخارج القرية المذكورة فضلا عن البدء فى تنفيذ مراحل العزل الفعلي بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للوقاية المواطنين والتزامهم بتنفيذ العزل المنزلي لمدة 14 يوم على الأكثر.





وأشار محافظ الغربية فى تعليماته إلى أهمية توفير كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية والمستلزمات الطبية من ماسكات و كواشف حرارية وقفازات أيدي لتوزيعها على الأسر والعائلات القرية فضلا عن تطبيق قواعد عدم الزحام والتكدس فى الأسواق الشعبية وأمام أبواب المؤسسات والمصالح الحكومية لتأمين أرواح المواطنين.





فى المقابل باشر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية دوره من خلال الانتقال الى الوحدة الصحية بذات القرية ومباشرة آليات تنفيذ فرض العزل والحجر الصحي علي قرية كفر جعفر ببسيون بعد ارتفاع الحالات إلى 12 حالة إيجابية مصابة بالوباء "كوفيد 19 ".





وشدد وكيل الصحة فى تعليماته على ضرورة نشر فرق مكافحة العدوى وفرق الترصد وإدارة التثقيف الصحي وتفعيل دور زائرات الصحة فى توعية كبار السن من الرجال والسيدات وممثلي الأسر والعائلات لإتباع آليات وسبل الوقاية والالتزام بـ العزل المنزلي لتأمين حياة أطفالهم وذويهم ومنع الاختلاط بينهم البعض لمدة أسبوعين على الأكثر خلال الفترة المقبلة.





عزل 800 منزل

وأضاف النائب البرلماني المحاسب سامح حبيب أن كافة الجهات المعنية بنطاق وزارتي الصحة والداخلية تحت إشراف والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية حيث تقرر فرض حجر صحي على 12 ألف نسمة من أهالي قرية كفر جعفر، التابعة لمركز بسيون، بنحو 800 منزل، وذلك بعد إصابة 12 من أهالي تلك المنطقة بفيروس كورونا.





وأضاف أن هناك دورا إيجابيا يقوم به شباب القرية من حيث توفير المساعدات وتوفير كافة مستلزمات الحياة للمنطقة التي تم فرض عليها حجرا صحيا، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، الى جانب انتشار فرق الطب الوقائي وأعمال التعقيم والتطهير في القرية للقضاء على فيروس كورونا.





في المقابل أعلنت مديرية التضامن والشئون الاجتماعية بمحافظة الغربية تدشين قوافل عينية ومطهرات ومساعدات مالية لأسر وعائلات قرية "كفر جعفر " التابعة لمركز بسيون بإجمالي 1100 كرتونة سلع غذائية و350 كيس مطهرات ومواد كحولية للوقاية من أخطار تفشي وباء عدوى "كورونا المستجد " .





وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتعليمات الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية لدعم كافة أسر وعائلات القرية المتضررة من ظهور 12 حالة إصابة إيجابية بالوباء "كورونا " .





فى المقابل وجهت المحاسبة أماني خالد النادري وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية توجيهاته الى مؤسسة التكافل الاجتماعى التى ترأس أمانتها والتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وعائلات الشاذلى ومؤسسة ال راشد بتجهيز وارسال القافلة الى بسيون قرية جعفر وقد تم تحميل (400) كرتونة مواد غذائية و(350) شنطة مطهرات كدفعة اولى لاهالينا بكفر جعفر .





وأشارت "النادري " إلي التنسيق مع عائلات الشاذلى على تجهيز (400) كرتونة مواد غذائية و(400*5كيلوا دقيق) وربعمائة كيس دقيق الكيس خمسه كيلوا كدفعة ثانية يوم الثلاثاء القادم عن عائلات الشاذلي نائبا عنهم العميد سعيد الشاذلى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات .



