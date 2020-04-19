أستاذ أمراض صدرية : الإنسان يجب أن يشرب يوميا ما بين 8 و10 أكواب مياه .. فيديو

قال الدكتور عصام المغازى أستاذ الأمراض الصدرية ، إن منظمة الصحة العالمية أصدرت قرارا بخصوص الصيام في شهر رمضان أكدت فيه انه ليس هناك علاقة لصيام رمضان بزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









وأضاف المغازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دى ام سى، أن الانسان يجب ان يشرب في اليوم من 8 الي 10 أكواب مياه وهذا يمكن أن يتحقق في الفترة من المغرب إلى الفجر .









وأوضح أن الصيام فيه رخصة للمريض وليس هناك شأن لفيروس كورونا بذلك ولكن يجب علي أى مريض مراجعة طبيبه الخاص .









وأشار إلى أنه يمكن ان نتناول المسكنات التي تحتوي على باراسيتامول وهذا لأنه مضمون ولم تظهر له اى شكوك بسبب فيروس كورونا.









واستكمل : أعداد الاصابات بفيروس كورونا في مصر تسير بالشكل الطبيعي ويجب ان يكون هناك تباعد اجتماعى في ظل هذه الأزمة.