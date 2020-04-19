جينات توت عنخ أمون.. وسيم السيسي: لا تستسلموا لتيارات النكد في الكورونا

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن في ظل تداعيات فيروس كورونا ظهر بصورة رائعة وقوية "انتماء الوطن للمواطن" من خلال الحرص عليه بفرض الإجراءات الاحترازية المشددة.





وتابع الدكتور وسيم السيسي، خلال حوار عبر Skype، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن من حسن حظنا اننا نتمتع بجينات قدماء المصريين القوية، والتي اجريت عليها العديد من الابحاث في داخل مصر وخارجها واثبتت ان 87.5% من جينات توت عنخ آمون موجودة في المصريين اجمعهم، و 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحين مشتركة.





وأَضاف أن الشعب المصري واحد حتى قبل توارث الاديان، وان العامل النفسي مهم جدًا في صحة المواطن المصري فهي تلعب دور كبير، وان المناعة تلعب دور قوي للتصدي إلى أزمة أو مرض.





وعقب على أن كل المناسبات عند المصريين ترتبط بالأكل، ونفي ما يقال عن الفسيخ ويتردد بأنه يضعف المناعة وما شبه ذلك، قائلًا: "الفسيخ مقللش المناعة عبر الاف السينين..ده كلام".

وأشار الى ان هناك ما يسمى بـ "تيارات النكد"،معقبًا على ان هناك ايضًا ما يسمى بـ "طب النكد"، وهي كل ما يتعلق بأي شئ يثير البلبة او التخويف من أشياء تمارس في حياتنا الطبيعية.



