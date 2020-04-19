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سيارات

هوندا تضيف تكنولوجيا جديدة على سيارتها.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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أماني نوار

هناك تراجع لبعض الشركات لاستخدام تقنية معينة  لم تنل إعجاب العملاء ،وذلك لان بعض التقنيات  لاتلقي رواجا كبير عند العملاء .

ولاحظت شركة هوندا ان الكثير من السيارات الحديثة توجهت إلى استبدال أزار  انظمة التكييف بشاشات لمسية وهو أمر غير محبب بالنسبة للكثير 

.وتعتبر هوندا جاز 2020 الجديدة هي تلك السيارة التي تهدف إلى  أن تكون سيارة عملية ومريحة لشريحة واسعة بين الناس 


كما حصلت هوندا على آراء بعض العملاء حول تلك الشاشة اللمسية وكيفية استخدامها كما ان السائق يحتاج إلى شاشة 
عندما يرغب في تغيير درجة الحرارة.


 يذكر تسبب فيروس كورونا و تعليق الدراسة و حركة الطيران فى تراجع مبيعات السيارات في مصر إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه و زيرو جمارك 2020 .

كما قرر موزع سيارات هوندا في مصر إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة هوندا سيفيك التي تراجع سعرها كموديل 2020 في مصر بقيمة 14.000 جنيه وهذه المرة لم تكن الأولى بل انخفضت 10 فبراير الماضي من 479 ألف جنيه الي 459 ألف جنيه وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة honda civic في سبتمبر الماضي أيضا بقيمة 13 ألف جنيه حيث انخفض سعرها وقتها من 492 ألف جنيه لتصل إلى 479 ألف جنيه.

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