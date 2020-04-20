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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 20 أبريل، وفقا لعلم الأرقام.

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شخصية اليوم في علم الأرقام:

إذا كنت مولودا في يوم 20 أبريل فأن الأحوال تتحسن الأجواء تدريجيًا وترتفع معنوياتك وتنطلق باستعادة موقعك

نصيحة هذا العام ..
تحتاج الي مساعدة  او راي الاخريين وتحقق نجاحا بواسطة التعاون معهم تاثير الجو العام ايجابي وتشعر بالامان والارتياح وباستطاعتك انجاز واجباتك بنجاح شرط ضبط الاعصاب، لا تفقد الثقه بنفسك او بقدراتك، تلقى على عاتقك مسؤلية كبيرة فلا تضعف.
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