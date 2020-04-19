نائب مستقبل وطن يطالب المعارضة التركية بفتح ملف الفساد وتزوير أردوغان لمناقصات قبل توليه الحكم

أكد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة البدء في التحقيق في فساد أردوغان في بداية مشواره السياسي والذي قام على السرقة والنهب والفساد والاختلاس، منوها بما كشفه موقع نورديك مونيتور السويدي الدولي، عن وثائق جديدة مسربة تثبت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمع الأموال من خلال الفساد وتزوير المناقصات لإطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيسًا لبلدية إسطنبول في التسعينات من القرن العشرين.







وقال في بيان له اليوم، إن هذه الوثائق تثبت بلا مواربة أن الأصول الحقيقية لأردوغان أنه لص ومتآمر وشق طريقه السياسي بالفساد وهى فضيحة في حقه وفضيحة في حق تركيا.





