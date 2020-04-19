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برلمان

نائب مستقبل وطن يطالب المعارضة التركية بفتح ملف الفساد وتزوير أردوغان لمناقصات قبل توليه الحكم

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة البدء في التحقيق في فساد أردوغان في بداية مشواره السياسي والذي قام على السرقة والنهب والفساد والاختلاس، منوها بما كشفه موقع نورديك مونيتور السويدي الدولي، عن وثائق جديدة مسربة تثبت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمع الأموال من خلال الفساد وتزوير المناقصات لإطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيسًا لبلدية إسطنبول في التسعينات من القرن العشرين.

وقال في بيان له اليوم، إن هذه الوثائق تثبت بلا مواربة أن الأصول الحقيقية لأردوغان أنه لص ومتآمر وشق طريقه السياسي بالفساد وهى فضيحة في حقه وفضيحة في حق تركيا.

وطالب المعارضة التركية، بالتوقف أمام ما كشفه الموقع السويدي وإثارة هذه الوثائق أمام البرلمان التركي وفضح الأمر على أوسع نطاق واستغلاله لتخليص تركيا من أردوغان الفاسد الذي يسيء للدولة التركية، ويسىء للشعب التركي بسياساته الداعمة للارهاب. لافتا إلى أن اتهامات الفساد تعالت جدا خلال السنوات الأخيرة ضد أردوغان وعائلته، وفاحت رائحتها ومن المهم وضع حد لموارد ومقدرات تركيا وعدم تركها في يد هذا العابث بأمور أنقرة والشعب التركي.
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