AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطهير منطقة التطوير أمام مترو العتبة وسور الأزبكية .. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:48 م
تطهير منطقه التطوير
تطهير منطقه التطوير امام مترو العتبة وسور الازبكية..صور
Advertisements
عبد العزيز جمال

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير وتعقيم منطقه التطوير امام محطه مترو العتبة ومنطقة المكتبات بسور الازبكية

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت العامة وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات بصفة دورية .

وأكد المحافظ على استمرار التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التى تتخذها العاصمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وفي سياق أخر ثمن  محافظ القاهرة التعاون بين محافظة القاهرة ووزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم كل التيسيرات التي تحقق الحماية من فيروس كورونا وتحد من انتشاره .

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك متابعة يومية مع مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى بالقاهرة لتنفيذ خطة المحافظة لتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة الفيروس وتوفير اماكن مجهزة للعزل الصحي تتوافق مع الشروط والمعايير الصحية التى وضعتها وزارة الصحة لتحافظ علي صحة المواطنين من خطر انتقال العدوي.


تطهير منطقة التطوير أمام مترو العتبة وسور الأزبكية .. صور
تطهير منطقة التطوير أمام مترو العتبة وسور الأزبكية .. صور
تطهير منطقة التطوير أمام مترو العتبة وسور الأزبكية .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار عملية تطهير المرافق العامة والمترو .. شاهد

لمواجهة كورونا.. استمرار حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية بالشرقية

محافظ القاهرة يفاجئ العتبة والموسكي في جولة ليلية بسبب كورونا..شاهد

شاهد.. ميدان العتبة قبل وبعد كورونا

بسبب فيروس كورونا.. تطهير وتعقيم 340 منشأة في البحيرة

تعقيم مبني البريد الرئيسي بـ العتبة للحد من انتشار كورونا

ترشيحاتنا

أحمد موسى يقترح زيادة ساعات الحظر في رمضان تبدأ 7 مساء.. فيديو

رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا خلال رحلته العلاجية

أستاذ صحة بطب القاهرة توضح أفضل طريقة لطهي الرنجة

طرق بسيطة لإزالة الملصقات من السيارة.. تعرف عليها

علي جمعة ينصح بعدم تخزين الطعام في ظل أزمة كورونا.. لهذه الأسباب

بيان من منتج مسلسل خالد النبوي يضعه في ورطة مع جمهور ريهام حجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار

بعد تغزلها في الهضبة.. 10 صور لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

ترامب Vs الصحة العالمية.. قصة الأفريقي الذي يقود المنظمة ضد كورونا