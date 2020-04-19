تطهير منطقة التطوير أمام مترو العتبة وسور الأزبكية .. صور

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير وتعقيم منطقه التطوير امام محطه مترو العتبة ومنطقة المكتبات بسور الازبكية

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت العامة وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات بصفة دورية .

وأكد المحافظ على استمرار التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التى تتخذها العاصمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وفي سياق أخر ثمن محافظ القاهرة التعاون بين محافظة القاهرة ووزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم كل التيسيرات التي تحقق الحماية من فيروس كورونا وتحد من انتشاره .



