200 أسرة.. توزيع أدوات الحماية من كورونا على أهالي سيناء

نفذت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بشمال سيناء، الحملة رقم 5 من مبادرة "احمى بلدك أحمى نفسك" اليوم الاحد، بدعم ورعاية جمعية تنمية المجتمع بالجورة، وذلك في إطار مشاركة جهود الدولة نحو إتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروسكورونا كوفيد 19.





وقال ناصر ابو عكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة بأن الحملة استهدفت 200 أسرة بمدينة العريش، فى نطاق حى أسيوط وقسم ثالث العريش .





وشارك في الحملة فريق من المتطوعين الشباب الذين قدموا للمواطنين ادوات الحماية الطبية والمعقمات اللازمة ، علاوة علي تقديم مطبوعات توعية ونشر ملصقات توعوية بالأماكن العامة فى نطاق الحى.





شارك في الحملة جمعية تنمية المجتمع بالجورة ، مديرية الصحة ، وشركاء من فاعلي الخير بجهات وأفراد ومن الجهات الحكومية ، محافظ شمال سيناء - جهاز تنمية سيناء - مديرية التضامن الإجتماعى .





ولفت رئيس مجلس الأمناء الي ان المبادرة تستهدف 1000 اسرة من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف أنحاء مدينة العريش.



