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حوادث

اندلاع حريق بمراكز تجاري في جدة .. تفاصيل

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:33 م
حريق فى جدة
حريق فى جدة
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ميـــس رضــا

اندلع حريق بمركز تجاري بحى الصفا بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد .


وهرعت قوات الدفاع المدني في جدة إلى مكان الحادث لمباشرة الأمر ونجحت فى إخماد الحريق  واحتوائه دون تمدده لباقى الموقع.


 

وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحريق تمركز بالدور الثاني بالمركز وتم احتواؤه في جزء من المركز دون الامتداد لباقي الموقع.

 


ونشر الدفاع المدني صورًا تبين جهوده في عملية إخماد الحريق ومواصلتهم فى عملية الإخماد.


 

يشار إلى أن أحد المراكز التجارية فى مدينة جدة شهد نفس الحادث منذ أشهر قليلة ولكن بشكل أكبر أسفر عنه سقوط 30 حالة اختناق وإصابة.

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