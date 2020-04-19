بعد إصابة موظف بكورونا.. غلق مديرية الطرق في الأقصر

أكد مصدر بمديرية الصحة بالأقصر أنه تقرر غلق مبنى مديرية الطرق بالأقصر وذلك عقب اكتشاف إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضح المصدر بأن إدارة الطب الوقائى بالأقصر أرسلت خطابا لمدير مديرية الطرق بالأقصر يوضح فيه أنه بناء على التعليمات الوزارية لقطاع الطب الوقائي، ووجود حالة إيجابية بفيروس كورونا، يتم عزل كل المخالطين للحالة لمدة 14 يومًا عزلًا منزليا، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطهير المكان، وغلق المديرية لمدة 14 يومًا من تاريخه، على أن يوافى الطب الوقائي بأسماء وأرقام تليفونات المخالطين له، حتى يتسنى متابعتهم".





وأشار إلى أنه من المقرر إجراء المسح الطبي لجميع المخالطين للحالة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حيالهم.