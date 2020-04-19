مستشار مفتي الجمهورية: مرضى كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة مرخص لهم بالإفطار في رمضان..فيديو

أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن الاحكام الشرعية لا تتعلق بأمور الوهم أو الخوف مؤكدا أنه لو تم إتخاذ الأحكام عن طريق الخوف فقط لن يخرج أحد من المنزل بسيارته خوفا من أن يتعرض لحادث.





وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أن اللجنة الطبية أعطت رخصة الافطار لمن لديه فيروس كورونا أو من ليه أمراض مزمنة.





وتابع مستشار مفتي الجمهورية أن مريض كورونا والمريض بأمراض مزمنة يفطر ويخرج فدية بعد ذلك.





وأشار دكتور مجديعاشور الى أن من يخاف وهو سليم يتوجب عليه الصوم مؤكدا أن الصيام ركن من الأركان الأساسية ولا نتركه الا لعذر المرض أو السفر.





وقال مستشار مفتي الجمهورية اذا كان المرض سيضر الانسان أو انه سيزيد المه أو انه سيؤخر شفائه او يزيد المرض يفطر ويعوض بعد ذلك

أما حاتلة الخوف فيتوجب الصوم.