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رياضة

الزمالك يتلقى خطاباً رسمياً بسبب حميد أحداد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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قسم الرياضة
تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا من الدفاع الحسني الجديدي خطابا من أجل مطالبته بالحصول على مبلغ 20 بالمائة من قيمة صفقة انتقال حميد أحداد معارا من الفريق المصري للفريق الأخضر.

وحسب التقارير الصحفية وموقع "٣٦٠ سبورت المغربي"، أوضح مصدر جديدي أن عقد اللاعب يتضمن بندا ينص على توصل الدفاع الجديدي بنسبة 20 بالمائة عن أي انتقال لأحداد، سواء على سبيل الإعارة أو انتقال نهائي.

وطالب الدفاع الجديدي الزمالك بنسبته من الصفقة، بعد انتقال أحداد إلى الرجاء، في انتظار الحسم في مستقبله بالعودة إلى الزمالك، أو التعاقد مع الرجاء بشكل نهائي عند نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وسوف يستفيد نادي الدفاع الجديدي أيضا في حال تحويل إعارة أحداد بالرجاء إلى انتقال نهائي، إذ سيحصل على مبلغ جديد من صفقة انتقال مهاجمه السابق إلى الرجاء.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في وقف النشاط الرياضي في معظم دول العام.

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