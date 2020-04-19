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توك شو

التحذيرات واضحة.. متحدث الوزراء يكشف إجراءات صارمة في يوم شم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:48 م
المستشار نادر سعد،
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
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عادل نصار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الأجراءات العاجلة التي تتخذها الحكومة يوم شم النسيم في ظل انتشار وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن كورنيش محافظة الإسكندرية سيشهد تواجدًا مروريًا مكثفًا من وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن التواجد الأمني الكثيف لمنع أي تجمعات خلال يوم شم النسيم، أن الأمر سيطبق بالمماثلة في المحافظات التي تحوي كورنيش كالإسكندرية؛ للتحكم في التواجد المروري ومنع حدوث تجمعات من بداية يوم شم النسيم.

وتابع: "لن يكون مسموحًا لأي أسرة للتجمع على الكورنيش أو التجمع داخل الحدائق العامة، ولن يكون مسموحًا لأي سيارة بالركن على الكورنيش"، لافتًا إلى توقف كل وسائل النقل العام منذ الثامنة مساء اليوم.

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