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توك شو

وسيم السيسي ومقدمة برامج يدخلان في نوبة ضحك بسبب قلش الوقاية من كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:38 م
وسيم السيسي ومذيعة
وسيم السيسي ومذيعة على الهواء ينتابهم هيستيرية ضحك
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن من نعمة الله على المصريين أنهم يتمتعون بحس الفكاهة حتى في أًصعب الظروف وهو ما يخفف من وطأة الصعاب أو الأزمات عليهم ويزيد من قدرة تحملهم.

وتابع الدكتور وسيم السيسي، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه ظهر الكثير من الأغاني في تلك الفترة التي تتعل بالكورونا سواء داخل أو خارج مصر.

وذكر موقف ساخر: "واحد بيكلمني..تقدر تقولي الخل مهم ليه.. فرد عليه عشان مطهر، قاله لا ده عشان في حامض خليك، فرد عليه قال له إن الحامض مهم لأنه قاتل للبكتيريا.. ثم قال المتصل لا مهم عشان خليك في البيت".

وأكد أن هناك كثيرا من الخضراوات والفاكهة المفيدة بشكل كبير جدًا لتقوية المناعة في تلك الفترة وتعمل كمطهرات صحية للمعدة والجسم.

وأضاف عالم المصريات، أن كل تلك الصعاب التي مر بها الشعب المصري من آلاف السنين من احتلال لحروب الى فيروسات وأوبئة علمتنا الكثير وأثرت في تكوين الشخصية المصرية، معقبًا: "الضربة التي لا تقتلني تقويني"، وأن الشعب المصري يحب أن يلجأ إلى الإيجابيات بعيدًا عن السلبيات.

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