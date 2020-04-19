حملات تموينية على المحلات والأسواق قبل الاحتفال بشم النسيم في دمياط

شن رجال التموين بمحافظة دمياط، حملة مكبرة لمتا بعة الأسواق بمناسبة الاحتفالات بيوم شم النسيم واقتراب شهر رمضان المبارك، تحت إشراف سمير عثمان وكيل وزارة التموين بدمياط و بالتنسيق مع كل من مباحث التموين برئاسة الرائد أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين والدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى .





حيث تم شن حملات مكثفة للتفتيش والرقابة على الأسواق وضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وكذلك المخالفين.





وأسفرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص يقوم ببيع السلع التموينية لقيامه بتجميع سلع تموينية 250 كيلو زيت وسكر تموينى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2074 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2020 قسم شرطة دمياط الجديدة.







كما تم ضبط 22 كيلو لحم دجاج غير صالح للاستخدام الآدمى بمطعم سورى خلف كلية الدراسات الإسلامية بالحى الأول بمدينة دمياط الجديدة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2093 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة .





كما تم ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم داخل مخبز بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة وتم تحرير المحضر رقم 196 جنح أمن دولة لسنة 2020 بتهمة تجميع دقيق وتم غلق وتشميع المخبز.





كما تم ضبط 30 كيلو أسماك معد لعمل فسيخ بالسوق العمومى بمدينة رأس البر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1408 جنح قسم شرطة رأس البر.







وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

