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سيارات

لأول مرة.. فولكس تعرض صورة تشويقية لـ نيفوس الجديدة كليًا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، صورة تشويقية لنيفوس الجديدة كليًا.

الصورة الجديدة التى نشرتها فولكس فاجن تكشف تفاصيل السيارة الخارجية التي يمكن مشاهدتها ببعض التدقيق، وتحمل بوضوح هوية فولكس فاجن الحديثة والرياضية.

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الشركة الألمانية لم تكشف هذه المرة عن صور داخلية ومواصفات السيارة، إلا أننا نعلم أن السيارة ستحصل على لوحة عدادات رقمية وشاشة وسطية كبيرة لنظام المعلومات والترفيه.


كما أعلنت شركة فولكس فاجن أنه سيبدأ إنتاج نيفوس الجديدة في البرازيل في النصف الثاني من العام الجاري، وستصل للأسواق العالمية في عام 2021.


والجدير بالذكر أن فولكس فاجن تعمل حاليا على تطوير سيارتها الكروس أوفر العائلية.


وأكدت أن فولكس فاجن ستبدأ في إنتاج سياراتها الجديدة في النص الثاني من عام 2021 لتطرحها في أوروبا.


تتمتع هذه السيارة بمحرك بنزين توربيني بعزم 128 حصانا، بالإضافة إلى علبة سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل.

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