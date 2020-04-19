المسماري: أردوغان استغل الهدنة لنقل ميليشيات وأسلحة لطرابلس ومصراتة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن مليشيات تركيا والتنظيمات الإرهابية يحشدون الأفراد والمعدات لتنفيذ الهجوم على مدينة ترهونة.









وأضاف "المسماري"، أثناء مؤتمر صحفي في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "رصدنا تجمعات لإرهابيين تمولهم حكومة السراج في جنوب غربي البلاد على الحدود مع تشاد، ونحن مستمرون في تطهير مناطق أقصى الجنوب الغربي بمحاذاة الحدود التشادية ونحن نراقب تحركات الميليشيات هناك".









وتابع "الرئيس التركي استغل الهدنة لنقل مسلحين وعتاد وأسلحة لمدن مصراتة وطرابلس وزوارة، وهجمات القوات التركية السابقة فشلت بسبب صمود قواتنا المسلحة".









واستطرد أنه "تم إسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة في هجوم الميليشيات الأخير على مصراتة".



