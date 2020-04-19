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معندناش شم نسيم.. محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل الإجراءات الاحترازية غدا ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:12 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
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محمد حليم قنديل

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه لا توجد أي مظاهر للاحتفال بشم النسيم داخل المحافظة بأكملها، قائلا "إحنا معندناش شم نسيم".


وأضاف اللواء عمرو حنفي، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن المحافظة بأكملها تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.


وتابع محافظ البحر الأحمر، أنه لا يملك الحق في منع أي مواطن للدخول للمحافظة لبيته أو يكون في ضيافة أحد أقاربه أو أحد أصدقائه.


وأوضح اللواء عمرو حنفي، أن جميع الفنادق السياحية الموجودة داخل المحافظة مغلقة بالكامل، مشيرا إلى أن الرحلات البحرية أو تجمعات للمواطنين فهذا ممنوع نهائيا ولن أسمح بهذا.


وأشار إلى أنه الآن يقوم بجولة تفقدية في اتجاه مدينة سفاجا لكي يتفقد مدى الالتزام بحظر التجوال وتنفيذ الأوامر.


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