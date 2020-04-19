شاهد.. قناة الأهلي تتفوق على يوفنتوس والسيتي والأرسنال

احتلت قناة النادي الأهلي الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) المركز الخامس ضمن أكثر قنوات الأندية مشاهدة من قبل الجماهير على مستوى العالم لتحافظ قناة الأهلي علي يوتيوب على تواجدها ضمن أفضل عشر قنوات من حيث المشاهدة على مستوى العالم للشهر الثالث على التوالي.





وذكر موقع deportesyfinanzas أن قناة الأهلي علي اليوتيوب تفوقت من حيث المشاهدة علي قنوات أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلى يوفنتوس الإيطالي والأرسنال الإنجليزي.



