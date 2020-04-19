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رياضة

شاهد.. قناة الأهلي تتفوق على يوفنتوس والسيتي والأرسنال

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
احتلت قناة النادي الأهلي الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) المركز الخامس ضمن أكثر قنوات الأندية مشاهدة من قبل الجماهير على مستوى العالم  لتحافظ قناة الأهلي علي يوتيوب على تواجدها ضمن أفضل عشر قنوات من حيث المشاهدة على مستوى العالم للشهر الثالث على التوالي.

وذكر موقع deportesyfinanzas أن قناة الأهلي علي اليوتيوب تفوقت من حيث المشاهدة علي قنوات أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلى يوفنتوس الإيطالي والأرسنال الإنجليزي.

يذكر أن قناة الأهلي على يوتيوب والتي جاءت في المركز الخامس حلت خلفا لقنوات أندية برشلونة الإسباني وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وريال مدريد الأسباني على الترتيب.
شاهد.. قناة الأهلي تتفوق على يوفنتوس والسيتي والأرسنال
شاهد.. قناة الأهلي تتفوق على يوفنتوس والسيتي والأرسنال
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