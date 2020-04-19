بينهم إيطالية.. خروج 7 حالات من مستشفى العزل بالنجيلة بعد تعافيهم من كورونا

تبذل الاطقم الطبية بمستشفي العزل بالنجيلة، جهودا كبيرة، لتقديم الخدمات العلاجية لمرضي فيروس كورونا.





وأكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة شفاء وتعافى 7 حالات من الحجر الصحي بالنجيلة وخروجهم من الحجر الصحي بالنجيلة بعد أن أثبتت التحاليل شفاؤهم .





وأضاف انه تم تحويل 4 حالات الي المعسكر الترفيهي بالإسكندرية بعد تحول حالتهم وشفاءهم وعدم حاجتهم للبقاء بالمستشفي اضافة الي تعافي 3 حالات نهائيا بينهم سيدة ايطالية متزوجة مصري.





وأوضح أنه يتبقى داخل مستشفى العزل 30 حالة فقط يتلقون العلاج بالحجر الصحي.





وأشار الى أن جميع الأطقم الطبية بالمستشفى في حالة تأهب لاستقبال الحالات مع القيام بعزل كل مريض في غرفة فردية بواسطة أطباء موزعين على الحالات وأخذ عينات منهم لاخضاعها للتحليل 3 مرات يوميا .



