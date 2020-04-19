احذر القيادة أثناء تعرضك لأنفلونزا

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من قيادة السيارات في حالة إصابة قائدها بنزلة برد أو ما يعرف بالانفلونزا.

وأكدت الهيئة ان القيادة أثناء نزلات البرد تؤدي إلى قوع حوادث بسبب أعرض المرض وتأثر ادوية البرد .

ومن ضمن التحذيرات أن قائد السيارة يقوم بغلق عينيه بشكل غير إرادي أثناء العطس او الكحة دون أن يرى الطريق .

وأشارت الهيئة بأن أدوية البرد تؤثر على قدرة السائق وتقلل من كفاءته خاصة ،وأن لها أثار جانبيه واضطرابات بصرية

ومن الضروري أن يبقى المريض في المنزل حتى يقلل ،من انتشار العدوى بين الناس خاصة بعد تشابه الاعراض بينها وبين كورونا .

كما أن بقاء المريض في المنزل يقلل من فرصة انتشار العدوى بين الناس خاصة وأن هناك بعض الأعراض التي قد تتشابه بين نزلات البرد العادية وفيروس كورونا.

يذكر أن أوروبا تعيش حالة من الحظر الكلي بسبب فيروس كورونا ،في أكثر من دولة مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.