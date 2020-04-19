AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

احذر القيادة أثناء تعرضك لأنفلونزا

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:15 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

 

 حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من قيادة السيارات في حالة إصابة قائدها بنزلة برد أو ما يعرف بالانفلونزا.

 

وأكدت الهيئة ان القيادة أثناء نزلات البرد تؤدي إلى قوع حوادث بسبب أعرض المرض وتأثر ادوية البرد .

 

ومن ضمن التحذيرات أن قائد السيارة يقوم بغلق عينيه بشكل غير إرادي أثناء العطس او الكحة  دون أن يرى الطريق .

 

وأشارت الهيئة  بأن أدوية البرد تؤثر على قدرة السائق وتقلل من كفاءته خاصة ،وأن لها أثار جانبيه واضطرابات بصرية

 

ومن الضروري أن يبقى المريض في المنزل  حتى يقلل ،من انتشار العدوى بين الناس خاصة  بعد تشابه الاعراض بينها وبين كورونا .

 

كما أن بقاء المريض في المنزل يقلل من فرصة انتشار العدوى بين الناس خاصة وأن هناك بعض الأعراض التي قد تتشابه بين نزلات البرد العادية وفيروس كورونا.

 

يذكر أن أوروبا تعيش حالة من الحظر الكلي بسبب فيروس كورونا ،في أكثر من دولة مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا أم إنفلونزا.. تعرف على الفروق بينهما

هل الطعام ينقل كورونا؟.. أكثر الأسئلة على جوجل حول الفيروس القاتل

شبح كورونا.. 5 أعراض تستوجب الفحص أخطرها الحرارة.. 10 طرق للوقاية من الفيروس.. 10 أطعمة تقوي الجهاز المناعي.. وهذه حقيقة قتل كورونا بشرب الينسون

كارثة موقوتة.. احذري هذه الأدوية كارثة تفاقم عدوى فيروس كورونا

لو شاكك في نفسك .. 9 أطعمة ومشروبات تخلصك من أعراض فيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. 9 أطعمة ومشروبات للتخلص من أعراضه.. ومفعول سحري للزبادي في تقوية المناعة

ترشيحاتنا

شاهد.. قناة الأهلي تتفوق على يوفنتوس والسيتي والأرسنال

قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات الدفاع الجوي

يستخدم من 2014.. مستشار الرئيس للصحة يكشف آخر المستجدات عن دواء «أفيغان» الياباني لعلاج كورونا

أحمد سليمان يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ مرتضى منصور بشأن انتخابات الزمالك

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و15 حالة وفاة

الأردن يخفف إجراءات الحظر في 3 محافظات بعد السيطرة على فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار

بعد تغزلها في الهضبة.. 10 صور لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

ترامب Vs الصحة العالمية.. قصة الأفريقي الذي يقود المنظمة ضد كورونا