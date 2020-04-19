أطفال القناطر يزينون الشوارع استعدادا لاستقبال شهر رمضان..فيديو

لطالما كان لرمضان بهجته ومازالت على الرغم من الظروف الحالية بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، إلا ان رمضان يعنى اللمه والزينة وحيرة الامهات فى قائمه الافطار كل يوم وصلاة التراويح.





رمضان هذا العام مختلف بسبب فيروس كورونا والحظر التى اقرته الدولة لمحاربة الوباء المنتشر في العالم، وعلى الرغم من تلك الظروف الا ان الأطفال تسابقوا لتعليق الزينة فى الشوارع وادخال الفرح على منطقه القناطر الخيرية.





المنظر يستقبل شهر رمضان المبارك، ووقف مجموعه من الاطفال يعلقون الزينه فى تعاون فيما بينهم يوحى بعوده الأجواء الرمضانية التي طالما اعتدنا عليها في الشهر الكريم.