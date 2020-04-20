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اقتصاد

بسبب فيروس كورونا.. الأردن تأجل زيادة رواتب القطاع العام حتى نهاية العام

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:02 ص
الأردن
الأردن
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وكالات
قال وزير المالية الأردني إن الأردن سيؤجل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال محمد العسعس إن الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها.

وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.

وفي سياق آخر قال محافظ البنك المركزي الأردني إن ربط عملة الأردن بالدولار خدم الاقتصاد بشكل جيد ولا يوجد شيء على المدى المتوسط سيؤثر على هذه الركيزة للسياسة النقدية رغم الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وقال زياد فريز إن صندوق النقد الدولي الذي وافق على برنامج قرض بقيمة 1.3 مليار دولار على أربع سنوات للمملكة يدعم سياسة ربط العملة بالدولار التي حافظ عليها الأردن منذ 1995.

وأضاف أن الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مريحة تبلغ 14.5 مليار دولار وهو أعلى من العام الماضي ويغطي نحو ستة أشهر من واردات السلع الأساسية.
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