ضبط قضيتي تهريب و22 قضية أمن عام بمنافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (9800 تسعة آلاف وثمانمائة جنيه).









وفى مجال الأمن العام تم ضبط (22) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى) وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (111) حكما قضائيا متنوعا وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (113) مخالفة مرورية متنوعة.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية.