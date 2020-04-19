محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير القطاع السفلي بكورنيش النيل .. صور

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الأحد، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير القطاع السفلي بكورنيش النيل بمدينة الأقصر، والتي تأتي استكمالا لأعمال التطوير التي تمت بالقطاع العلوي لكورنيش النيل.





وذلك برفقة نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام المحافظة اللواء أشرف موافي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم.





وتابع المحافظ خلال الجولة الموقف التنفيذي للأعمال التي تتم بالمرحلة "أ" من الكورنيش السفلي بطول 550 متر، ابتداء من الممشى السياحي حتى متحف التحنيط، حيث تم الإنتهاء من أعمال البنية التحتية وجاري العمل في التشطيبات النهائية، تمهيدا للعمل في المرحلة "ب".





وأكد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة انتظام الأعمال ومراعاة تطبيق الهوية البصرية والاهتمام بجودة التشطيبات لظهور الكورنيش بالمظهر اللائق عند استئناف حركة السياحة، بجانب اتخاذ التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة لحماية العاملين بالمشروع.