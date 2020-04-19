مش هبخل على بلدى وكله من خيرها .. أبو العينين يتبرع بـ 78 مليون جنيه لدعم جهود مواجهة كورونا

قال النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، إنه يدعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وتبرعت مؤسسة أبوالعينين الخيرية بحوالي 78 مليون جنيه، في إطار تعاون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع الدولة ودعم جهودها للحد من انتشار هذا الوباء غير المسبوق، وعلاج المصابين والتخفيف من آثاره السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا.





وتابع محمد أبو العينين ، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة"ON"، معقبًا: "هذا المبلغ مش النهاية، واحنا مكملين، ومصر لما تنادينا هنلبى النداء.. فكل ما نتبرع به من خير البلد دى".





ونوه أبو العينين، "ربنا يحمى مصر والأمور تعود لطبيعتها ونشوف بلدنا فى أحسن حال، ولن نبخل على مصر بكل ما نملكه وسأبذل كل ما بوسعى لدعم الدولة".





وأضاف عضو مجلس النواب، أن كثيرين من رجال الأعمال قاموا بدور مجتمعى هام خلال الفترة الأخيرة، وعليهم أن يستكملوا هذا الدور.. واحنا مش هنفرط فى عمالنا.





وأشاد بإجراءات الحكومة، قائلًا إنها مدروسة وحكيمة وجاءت بدراسات علمية ساهمت فى التحركة بإيجابية فى كافة القطاعات.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى خطابًا من محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، توجه خلاله بالتقدير لما تبذله الحكومة من جهود كبيرة في اتخاذ إجراءات استباقية، وفق رؤية واستراتيجية ناجحة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته، مشيدًا باحترافية الدولة المصرية في اتخاذ القرارات التي تحمي مصر من الوباء، واتخاذ قرارات اجتماعية واقتصادية، ساعدت المصريين على تحمل التبعات، ودعمت السوق الاقتصادي لمواجهة الأزمة.