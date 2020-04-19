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محافظات

استمرار أعمال النظافة بشوارع غرب الأقصر.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:03 م
أعمال النظافة بشوارع
أعمال النظافة بشوارع غرب الأقصر
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شمس يونس
قامت إدارة النظافة والتجميل والقسم الزراعي بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بحملة نظافة شاملة، بالإضافة إلى أعمال تجميل وتشجير شملت دهان البلدورات وري وتهذيب الأشجار.

وذلك في عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة المؤدية إلى معبدي هابو وحتشبسوت ووادي الملوك ووادي الملكات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باستغلال ساعات حظر التجول المسائية في تكثيف أعمال النظافة.

على صعيد آخر تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، من إزالة عدد 12 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة حوالي 2450 مترا تقريبا.
استمرار أعمال النظافة بشوارع غرب الأقصر.. صور
استمرار أعمال النظافة بشوارع غرب الأقصر.. صور
استمرار أعمال النظافة بشوارع غرب الأقصر.. صور
استمرار أعمال النظافة بشوارع غرب الأقصر.. صور
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