استمرار أعمال النظافة بشوارع غرب الأقصر.. صور

قامت إدارة النظافة والتجميل والقسم الزراعي بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بحملة نظافة شاملة، بالإضافة إلى أعمال تجميل وتشجير شملت دهان البلدورات وري وتهذيب الأشجار.





وذلك في عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة المؤدية إلى معبدي هابو وحتشبسوت ووادي الملوك ووادي الملكات.





يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باستغلال ساعات حظر التجول المسائية في تكثيف أعمال النظافة.



