برلماني: إصابات كورونا تسير بشكل أفقي

حذر النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضة من جانب الدولة للتصدي لفيروس كورونا منوها بأهمية التصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس للشئون الصحية د. عوض تاج الدين، وقال فيها إن معدل الإصابات يسير بشكل أفقي وهناك زيادات في أعداد الإصابات.









وأضاف في تصريحاته، ضرورة الحرص الشديد والالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا، قائلا إن كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطنين.





وكان مستشار الرئيس للشئون الصحية، قال إنه لا يجب علينا التراخى، لأن العدد زاد بالأمس، وما زلنا نسير في المنحنى الأفقى، ونتمنى ألا يحدث زيادة رأسية في الأعداد، مؤكدا أن الدولة تقوم بما عليها ويجب أن نلتزم بشدة حتى نقى أنفسنا.





في نفس الوقت، ثمن غطاطي الإجراءات التي أعلنتها الدولة في شم النسيم للتصدي لكورونا وفرض حظر شامل وإغلاق الحدائق والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام والتنقل بين المحافظات قائلا انها قرارات حاسمة وسيكون لها مردود طيب على صحة كل المصريين.