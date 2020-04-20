فى غمضة عين .. 5 مشروبات تخلصك من سموم الرنجة والفسيخ

5 مشروبات لا غنى عنها لهضم أسرع بعد تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم فهى تساعد على هضم أسرع وتخلص الجسم من السموم والأملاح إليك أبرز تلك المشروبات
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فيما قدم الدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية العلاجية والسمنة أفضل 5 مشروبات لعملية الهضم بعد تناول وجبة شم النسيم، والتى تخلص الجسم من السموم والأملاح.1-لا يوجد أفضل من تناول اللبن الرايب فهو يساعد على تفكيك الطعام في المعدة وتسهيل هضمه.
2- اشربى القهوة فهي تحتوي على ملين للمعدة يسهل ويسرع من عملية الهضم.
3-تناولى القرفة فهى تساعد على عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم.
4- احرصى على تناول الشاى الأخضر فهو مدر للبول، ويساعد على تخلص الجسم من الأملاح التى تناولتيها من خلال الرنجة والفسيخ.
5- تناولى الماء فهو يساعد على تخليص الجسم من السموم كما يمكنك وضع ملعقة من العسل إلى الماء فهو يساعد على تطهير الجسم من السموم والملح الزائد بعد تناول الفسيخ والرنجة