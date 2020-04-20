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فى غمضة عين .. 5 مشروبات تخلصك من سموم الرنجة والفسيخ

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:11 ص
شم النسيم
شم النسيم
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لمياء الياسين
5 مشروبات لا غنى عنها لهضم أسرع بعد تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم فهى تساعد على هضم أسرع وتخلص الجسم من السموم والأملاح إليك أبرز تلك المشروبات

فيما قدم الدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية العلاجية والسمنة أفضل 5 مشروبات لعملية الهضم بعد تناول وجبة شم النسيم، والتى تخلص الجسم من السموم والأملاح.
1-لا يوجد أفضل من تناول اللبن الرايب فهو يساعد على تفكيك الطعام في المعدة وتسهيل هضمه.
2- اشربى القهوة فهي تحتوي على ملين للمعدة يسهل ويسرع من عملية الهضم.
3-تناولى القرفة فهى تساعد على عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم.
4- احرصى على تناول الشاى الأخضر فهو مدر للبول، ويساعد على تخلص الجسم من الأملاح التى تناولتيها من خلال الرنجة والفسيخ.
5- تناولى الماء فهو يساعد على تخليص الجسم من السموم كما يمكنك وضع ملعقة من العسل إلى الماء فهو يساعد على تطهير الجسم من السموم والملح الزائد بعد تناول الفسيخ والرنجة
فى غمضة عين .. 5 مشروبات تخلصك من سموم الرنجة والفسيخ
فى غمضة عين .. 5 مشروبات تخلصك من سموم الرنجة والفسيخ
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