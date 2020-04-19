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رياضة

الذنب يؤلمني كل ليلة.. أسامواه: أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:54 م
جيان أسامواه
جيان أسامواه
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محمد رشاد
ما زال جيان أسامواه لاعب منتخب غانا الأول لكرة القدم، يعيش ذنب إهدار فرصة أوروجواي لبلوغ نصف نهائي كأس العالم، كل ليلة يعيش الحزن وحده، ويتمنى لو أن يعود به الزمن، رغم مرور السنوات.

جيان أسامواه أجرى حوارا مصورا مع قناة “TV3” الغانية، وفيه تحدث عن ذكرياته الأليمة أمام مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا، ومباراة أوروجواي في ربع نهائي كأس العالم.

وقال أسامواه "ركلة الجزاء أمام أوروجواي كانت اللحظة الحاسمة في مسيرتي مع منتخب غانا".

وأضاف "شبح تلك الركلة يطاردني كل ليلة.. أحيانا أشعر بأن الزمن يجب أن يعود للوراء، وأن تتغير الأحداث لأستطيع الحياة بشكل طبيعي، لكن هذا لن يحدث وسأبقى مع شبح الركلة للأبد".

وكانت غانا بلغت ربع نهائي كأس العالم 2010 لتقع في مواجهة أوروجواي، مباراة كاد النجوم السوداء يحققون فيها الفوز والتأهل لنصف النهائي كأول منتخب إفريقي يصل لهذا الشرف تاريخيا. لويس سواريز أخرج الكرة بيده من على خط المرمى في الدقيقة الـ120، ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء لغانا وطرد سواريز.

تقدم جيان أسامواه لتنفيذ ركلة الجزاء، لكنه سدد في العارضة العلوية، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، فازت أوروجواي بنتيجة 4-2 لتبلغ نصف النهائي، وتخرج غانا من البطولة وسط احتفالات سواريز بتصرفه لصالح بلاده.
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