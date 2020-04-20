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تعليم

مجلس جامعة حلوان يبحث آلية تنفيذ قرارات الأعلى للجامعات .. غدا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:27 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان، عن عقد مجلس الجامعة، اجتماعا، يوم الثلاثاء المقبل؛ لبحث آليات وضوابط تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات، وذلك بناء على اجتماع المجلس الاعلى للجامعات لمناقشة سير العملية التعليمية ، و موقف الكليات من الامتحانات الالكترونية والمشاريع البحثية لسنوات النقل . 



وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية.


وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.


كما قرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.


وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.


كذلك قرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى اية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.

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