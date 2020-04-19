سيناريو جديد يقرب الكولومبي فالكاو من النصر ويبعده عن الهلال





الإعلامي السعودي والمقرب من إدارة زعيم آسيا، أكد عبر تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تجديد الهلال لعقد لاعبه جوميز، نافيًا وجود مفاوضات مع اللاعب الكولومبي.





بدوره فجر الإعلامي أحمد الجدي مفاجأة حول حقيقة تفاوض الهلال السعودي للحصول على خدمات فالكاو، ليؤكد عبر حساب على تويتر، أن إدارة النادي التركي هو من قام بتسويقه وعرضه على نادي الهلال وأندية الدوري السعودي بشكل عام، بسبب راتبه العالي.





تصريحات أحمد الجدي، أثارت تكهنات البعض، حول إمكانية انتقال لاعب موناكو السابق، إلى أحد أندية الدوري السعودي الأخرى، والذي قد يكون فرصة ذهبية لنادي النصر لتعويض الرحيل المحتمل للنيجيري أحمد موسى.









وانتقل فلاديمير فالكاو صاحب الـ 34 عامًا، إلى صفوف جالاطة سراي التركي مطلع الموسم الحالي، قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي، ليشارك في 20 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.

ترددت الأنباء بقوة خلال الفترة الماضية، عن اقتراب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع الدولي الكولومبي فلاديمير فالكاو لاعب نادي جالاطة سراي التركي، لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز.