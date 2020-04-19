تصريحات غير مدروسة.. أحمد موسى يعلق على قرار الأوقاف بـ إعفاء المتحدث من عمله.. فيديو

أعلن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، إعفاء المتحدث باسم الأوقاف من عمله لإدلائه بتصريحات غير مدروسة بشأن فكرة إقامة صلاة التراويح بالأئمة فقط.









وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، أن وزير الأوقاف اتخذ قرارا بإعفاء المتحدث باسم الأوقاف من عمله؛ لإدلائه بتصريحات غير مدروسة ليست من شأنه.









وكان الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، صرح بأن كل فكرة يقترحها المواطنون ترحب بها الوزارة، لكن لابد من دراسة الأمر حتى يتم تطبيق القرار الصحيح.









وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف أننا نراعي الظرف الذي تمر به الدولة، ونقيم الوضع الحالي لاتخاذ أي قرار.









وتابع الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، «أقسم بالله كل الوزارة وعلى رأسهم وزير الأوقاف يتمنون فتح المساجد اليوم قبل الغد».









أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شدد على أنه "لا مجال لفتح المساجد في رمضان لا للجمع ولا للجماعات ولا لصلاة التراويح".









وأضاف أحمد موسى أن هذا يعد ردا واضحا من الأوقاف، بأن المساجد لن تفتح، ولن تكون هناك تراويح سواء بمصلين أو من دونهم.