توريد 265,210 طن قمح للشون ومطاحن الأقصر.. صور

أعلن وكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح، أنه في إطار بدء موسم توريد القمح الذي انطلق يوم 15 إبريل الجاري، تم توريد 265,210 طن، وذلك حتى اليوم .





وأشار صلاح، إلى أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بمحافظة الأقصر تبلغ 34000 طن، وهى تشمل بنكر إسنا 23000 طن، وشونة اسنا 5000 طن، وصومعة أرمنت 1000 طن، وشونة أرمنت 5000 طن.





على صعيد آخر تمكنت مديرية التموين بالأقصر من ضبط نصف طن أسماك مملحة وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدن الأقصر وإسنا والقرنة، وذلك خلال حملات تموينية مكثفة.



