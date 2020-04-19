حق الشعب.. إزالة 277 حالة تعد ومخالفات بناء في الدقهلية .. صور

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن أجهزة محافظة الدقهلية التنفيذية بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة بمدن وأحياء ومراكز المحافظة واصلت حملاتها المشتركة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية الأراضي وأملاك الدولة وكذا إزالة مخالفات البناء التى تمت خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة.





واشار إلى أنه تم حتى اليوم إزالة ٢٧٧ حالة تعدى بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء التنفيذ للازالات فى مارس الماضى مؤكدا أنه تم إزالة ١٥٨ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وإزالة ١١٦ مخالفة بناء داخل الحيز العمراني وايضا إزالة ٣ حالات تعدى على أملاك الدولة.



وأضاف المحافظ أن اجمالى المساحه الزراعية التى تم ازاله التعديات عليها بلغت ٩ افدنه و٩ قيراط ،و١٦ سهم وكذا إزالة مخالفات بناء وتعديات على املاك الدولة تمت ازالتها بمساحه بلغت ١١٧٣٠.٥ متر مربع .