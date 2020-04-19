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أخبار العالم

السودان يسترد ملايين الدولارات من رموز نظام البشير

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت لجنة حكومية سودانية عن استرداد عقارات وأصول بملايين الدولار، كانت ملكا للدولة قبل أن يستولى عليها رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن من الأصول المستردة، هيئة النقل النهري التي تقدر أصولها بنحو 450 مليون دولار.

واستردت الحكومة أيضا المئات من قطع الأراضي السكنية المسجلة بأسماء قيادات معروفة وعوائلها، تبلغ مساحتها قرابة 250 ألف متر، وتقدر قيمتها أيضا بملايين الدولارات.

وقال نائب رئيس لجنة تفكيك نظام البشير، عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في مؤتمر: "اللجنة استردت عددا من الممتلكات الكبرى، تم بيعها لرموز النظام المعزول تحت اسم الخصخصة والتخلص من القطاع العام".

وأضاف "نحن مفوضون من الثورة، واللجنة تعرف أهميتها بالنسبة للسودانيين، وهي لجنة مع لجان أخرى تسعى لتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة".

واستردت اللجنة ممتلكات منظمة "معارج للسلام والتنمية" والتي تخص أسرة الرئيس المعزول، وتمتلك 14 عقارا بينها مدارس وأندية ومحال تجارية في منطقة كافوري الراقية.

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