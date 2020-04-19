أهم الأخبار.. 5 نصائح قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم.. وقصة الرعب في كفر جعفر بسبب كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





5 نصائح لتجنب مشاكل الفسيخ والرنجة

قال الدكتور مجدى بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ..للمزيد اضغط هنا





الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و15 حالة وفاة





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا





الأوقاف : لا مجال لفتح المساجد في رمضان لا للجمع ولا للجماعات ولا للتراويح





صرح دمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه لا مجال على الإطلاق ..للمزيد اضغط هنا





مصدر أمني ينفي الاعتداء على دينا الشربيني في المعادي.. تفاصيل





نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أهالى منطقة المعادى..للمزيد اضغط هن

مارس الجنس مع عشيقته وقتلها فى الجيزة.. المتهم: خانتنى مع واحد تانى





"عرفت عليا راجل تاني رغم أني كنت بعاملها زي مراتي وبصرف عليها هي وابنها وأمها..للمزيد اضغط هنا





اخبار الفن.. والدة ياسمين صبري تعلق على زواجها من أبو هشيمة.. وفاة شقيقة نهال عنبر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة ..للمزيد اضغط هنا





تصريحات غير مدروسة.. أحمد موسى يعلق على قرار الأوقاف بـ إعفاء المتحدث من عمله.. فيديو





أعلن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"،..للمزيد اضغط هنا





رعب في كفر جعفر بالغربية بسبب كورونا.. تفاصيل عزل 12 ألف أسرة في القرية ..صور

شهدت قرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية حالة من الخوف ..للمزيد اضغط هنا







