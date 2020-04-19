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محافظات

طوارئ بمستشفيات الوادي الجديد استعدادا لشم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:29 م
الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس وكيل الصحة بالمحافظة
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منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أعياد شم النسيم.

واجتمع الدكتور أحمد محروس وكيل الصحة بالمحافظة، بجميع الجهات المعنية والتأكيد على جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة، والعمل على مدى 24 ساعة، وتنظيم حملات على المطاعم والمحلات التي تقدم مأكولات وأسماك مملحة في شم النسيم، للتأكد من صلاحيتها، مقدمًا التهنئة لأهالي الوادي الجديد، بمناسبة أعياد الربيع.

وأشار محروس، إلى ضرورة توافر الأطقم الطبية من "أطباء، فنيين، وتمريض" بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، فضلًا عن تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات، مؤكدًا تكثيف نشاط الجانب الوقائي، وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية مع سحب عينات من كافة المعروضات الغذائية المتعلقة بالشهر الكريم.


وأوضح محروس، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، شدد على تكثيف المرور والتفتيش على المطاعم وخاصة التي تقدم وجبات الإفطار الجماعي والموجودة داخل التجمعات مثل الأندية، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية، مع تشديد إجراءات التزام الأطباء النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات بدائرة المحافظة.

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