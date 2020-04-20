تعرف على نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.





حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (قضية واحدة) إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، ضبط فيها "شخصين".. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (633,445 جنيه مصرى) وعملات أجنبية (14,700 دولار أمريكى – 5000 يورو – 25000 ريال سعودى "بما تعادل 424,410 أربعمائة وأربعة وعشرون ألف وربعمائة وعشرة جنيه مصرى") بإجمالى (1,057,855 مليون وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيه مصرى) تم ضبطها نقديًا.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



